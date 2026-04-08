webdunia
webdunia
webdunia






शुभमन की धमाकेदार वापसी, कप्तानी पारी से पहुंचाया गुजरात को दिल्ली के खिलाफ 210 रनों तक

BY: WD Sports Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (21:36 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (21:45 IST)
DCvsGT गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चार विकेट पर 210 रन बनाए।गुजरात की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने 70, वाशिंगटन सुंदर ने 55 जबकि जोस बटलर ने 52 रन बनाए।दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने दो विकेट चटकाए।
दोनों टीमें इस प्रकार है:-

दिल्ली कैपिटल्स (एकादश):- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार।

गुजरात टाइटंस (एकादश):- शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जॉस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा।

WD Sports Desk
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (21:36 IST) Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (21:45 IST)

