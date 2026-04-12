गुजरात ने लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी (Video)

Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (15:15 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (15:23 IST)
GTvsLSG गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों को पिछले मैच में अविश्वसनीय जीत मिली थी और दोनों टीमें वही लय लेकर मैदान पर उतरी है।
दोनों टीमों की एकादश और इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प
लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज येरा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान।