हार्दिक पंड्या की कप्तानी पर सवाल, टीम के खराब प्रदर्शन पर यह कहा

पंड्या ने मैच के बाद कहा, “हमें सच में देखना होगा कि क्या हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने की ज़रूरत है या हमें इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें बदल जाएंगी। ये कुछ कठिन सवाल हैं, जिनका जवाब हमें देना होगा और इसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी होगी।
इसकी कप्तानी और एटीट्यूड से आईपीएल मे मुंबई इंडियंस टीम बस एक कोलकाता से आगे है,9 वें नंबर पर... pic.twitter.com/bsH7LS0tHj— Dinesh Dangi (@dineshdangi84) April 16, 2026
साथ ही, पंड्या ने विपक्ष को तीनों विभागों में बेहतर खेलने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है हमें उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए। पहली पारी में गेंद रिवर्स होने लगी थी और उस समय ओस नहीं आई। दूसरी पारी में ओस आई और पिच थोड़ी बेहतर हो गई। लेकिन इसके बावजूद, उन्होंने हमें हर विभाग में मात दी। उन्होंने बेहतर गेंदबाज़ी की, बेहतर बल्लेबाज़ी की और फ़ील्डिंग भी बेहतर की और यही हमारे मैच हारने की वजह बनी।”
The Legacy built over the years is getting broken brick by brick— MI Blud (@micricket2013) April 17, 2026
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