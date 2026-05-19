चेन्नई के फैंस को ईशान ने किया घर जाने का ईशारा, वीडियो हुआ वायरल

this going be a generational troll for CSK pic.twitter.com/MV5t1zOyMM — sakhiyee (@sakhyiee) May 19, 2026

IPL 2026 के लगभग आधे सत्र तक सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी संभालने वाले ईशान किशन ने कल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपनी टीम को जीतने के बाद चेपॉक में बैठे चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को घर जाने का इशारा किया जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है।चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा दिया गया 180 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर में पार करने वाली सनराइजर्स ने इस जीत से प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। इस मैच में ईशान ने 47 गेंदों में 70 रन बनाए। उनकी यह पारी आखिर में निर्णायक साबित हुई। शुरुआत में ईशान अपने चिर परिचित अंदाज में नहीं खेल रहे थे क्योंकि पिच सूखी थी।