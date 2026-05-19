चेन्नई के फैंस को ईशान ने किया घर जाने का ईशारा, वीडियो हुआ वायरल

चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा दिया गया 180 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर में पार करने वाली सनराइजर्स ने इस जीत से प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। इस मैच में ईशान ने 47 गेंदों में 70 रन बनाए। उनकी यह पारी आखिर में निर्णायक साबित हुई। शुरुआत में ईशान अपने चिर परिचित अंदाज में नहीं खेल रहे थे क्योंकि पिच सूखी थी।
this going be a generational troll for CSK pic.twitter.com/MV5t1zOyMM— sakhiyee (@sakhyiee) May 19, 2026
ईशान किशन ने मैच के बाद प्रसारणकर्ता से कहा ‘‘अगर परिस्थितियों और पिच की बात करें तो आईपीएल में हम अक्सर सपाट पिचों पर खेलते हैं जो पावर हिटिंग के लिए अनुकूल होती हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं था और बल्लेबाजों को अपनी पारी आगे बढ़ाने के लिए अलग तरीके अपनाने पड़े।’’
Ishan Kishan dedicating this knock to his cousin sister. pic.twitter.com/xKxDz6NqMm— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 18, 2026