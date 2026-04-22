कप्तान ईशान किशन ने पहली बार दिखाया कमाल, हैदराबाद को 3 नंबर पर पहुंचाया

Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (16:38 IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (16:43 IST)
स्थाई कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में कप्तानी कर रहे विकेट कीपर ईशान किशन ने कप्तानी की भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। उन्होंने पहले कुछ मैचों मे हार की निराशा हुई लेकिन वह अपनी टीम को या तो कप्तानी या तो बल्लेबाजी से मैच जितवा रहे हैं। कमिंस अपनी पीठ के निचले हिस्से में दर्द के कारण टी20 विश्व कप में नहीं खेल पाए थे और उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सत्र के शुरुआती मैचों से भी बाहर रहना पड़ा था। वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शनिवार को जयपुर में होने वाले मैच में वापसी कर सकते हैं।
किशन के सामने अकेले यही समस्या नहीं थी। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड का खराब फॉर्म, अनुभवहीन गेंदबाजी बढ़ती चोटें लेकिन उन्होंने यह मुश्किलें टीम के सामने नहीं आने दी। चेन्नई के खिलाफ उन्होंने कप्तानी के दम पर हारा हुआ मैच जीत लिया जब चेन्नई 195 रनों का पीछा करते हुए 10 ओवर में 110 पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। ईशान ने अपनी टीम में प्रुफल हिंगे, शाकिब हुसैन और ईशान मलिंगा जैसे युवा लेकिन प्रतिभावान गेंदबाजों को जगह दी। इसका परिणाम यह है कि हैदरबाद अंकतालिका में तीसरे पायदान पर है और सिर्फ पंजाब और बैंगलूरु के नीचे है।
इस बीच किशन ने कहा कि उनकी सफलता का राज असफलता के भय पर काबू पाना, आगे बढ़ते रहना और मैचों के बीच टीम को नए सिरे से आगे के लिए तैयार करना है।किशन ने कहा, ‘‘इस स्तर पर, कौशल का स्तर काफी हद तक समान होता है। असली अंतर मानसिकता में आता है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं मैचों के बीच खुद को नए सिरे से कैसे तैयार करूं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लगातार ध्यान केंद्रित रखना, जीतने की ललक रखना और मानसिक रूप से वर्तमान में रहना ही सफलता की कुंजी है। आप असफलता के डर को मन में नहीं पाल सकते। अगर ऐसा विचार मन में आए, तो उसे दूर करके सकारात्मक रहना होगा।’’
किशन ने कहा कि उनके गेंदबाजों के साथ उनका विशेष रिश्ता है।उन्होंने कहा, ‘‘गेंदबाजों के साथ मेरा रिश्ता चीजों को सरल और सकारात्मक रखने पर आधारित है। साकिब हुसैन जैसे गेंदबाज के साथ मेरी स्वाभाविक समझ है और मैंने उनसे कहा है कि वे शांत रहें। यह टी20 क्रिकेट है। इसमें प्रत्येक गेंदबाज की धुनाई होती है। मायने यह रखता है कि आप उससे कैसे उबरते हैं।’’
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