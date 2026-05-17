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जितेश को मिली बैंगलूरू की कप्तानी, पंजाब ने चुनी गेंदबाजी (Video)

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Jitesh Sharma
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (15:30 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (15:36 IST)
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PBKSvsRCB जितेश शर्मा को रजत पाटीदार की जगह पर आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू की कप्तानी करने का मौका मिला। पंजाब किंग्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 61वें मुकाबले में टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

टॉस के बाद श्रेयस ने कहा मैं स्टैट्स पर नहीं जा रहा, हम साफ देख रहे हैं कि गेम कैसे होते हैं। अगर हम अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं, तो टॉस मायने नहीं रखता। मुझे नहीं पता था कि यह कप्तान के तौर पर मेरा 100वां गेम था, लेकिन अगर हम जीतते हैं तो मुझे खुशी होगी। हम शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है लेकिन हमें दबाव आनंद लेने की ज़रूरत है। टीम में दो बदलाव है बरार और लॉकी आज खेल रहे हैं।

वहीं आरसीबी के कप्तान जितेश शर्मा ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन विकेट अच्छा है और 40 ओवर तक अच्छा खेलना चाहिए। रजत शानदार खेल रहे हैं और हमें उन्हें हैदराबाद में देखना चाहिए। हर गेम ज़रूरी है, यह जीत हमारे और दूसरी टीमों के लिए बहुत कुछ बदल सकती है। सुयश ने रजत की जगह ली है और रोमारियो ने डफी की जगह ली है।

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (एकादश): जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर/कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड और सुयश शर्मा।

पंजाब किंग्स (एकादश): प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह ओमरजई, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल।

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