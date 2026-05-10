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लखनऊ के जोश के आगे चेन्नई के उड़े होश, 200 पार हुई पंत की टीम

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Chennai Super Kings
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (17:45 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (17:49 IST)
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CSKvsLSG लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में रविवार को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के खिलाफ बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर आठ विकेट पर 203 रन बनाए।

जोश इंग्लिस ने 33 गेंद में 10 चौकों और छह छक्कों की मदद से 85 रन की पारी खेलकर सुपरजायंट्स को आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन जैमी ओवरटन ने 36 रन देकर तीन विकेट लेकर सुपरकिंग्स की अच्छी वापसी कराई।नूर अहमद ने भी चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया।

चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, अंशुल कम्बोज, नूर अहमद और मुकेश चौधरी।

लखनऊ सुपर जायंट्स (एकादश): मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, एडन मारक्रम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज़ अहमद, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और दिग्वेश राठी।

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