जन्मदिन पर राहुल का पचासा, अंतिम ओवर में मिलर के किलर पंच से हारी बैंगलूरू

Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (21:09 IST)
Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (22:39 IST)
DCvsRCB गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद 60), केएल राहुल (57) और डेविड मिलर (नाबाद 22) की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को एक गेंदे शेष रहते छह विकेट से हरा दिया।
डेविड मिलर ने आखिरी ओवर में दो छक्के और एक चौका लगाते हुए अपनी टीम को 19.5 ओवरों में छह विकेट से जीत दिला दी। यह टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स की तीसरी जीत है। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती झटके दिये। पथुम निसंका (एक), करूण नायर (पांच) और समीर रिजवी (दो) रन बनाकर आउट हुये। एक समय दिल्ली कैपिटल्स ने 18 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये थे। ऐसे संकट के समय बल्लेबाजी करने आये ट्रिस्टन स्टब्स ने केएल राहुल के साथ पारी को संभाला।
दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। 11वें ओवर में क्रुणाल पंड्या ने केएल राहुल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। केएल राहुल ने 34 गेंदों में छह चौके और दो छक्के लगाते हुए 57 रनों की पारी खेली। जीत की ओर बढ़ रही दिल्ली को उस समय झटका लगा जब 16वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल 19 गेंदों में 26 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गये।
दिल्ली कैपिटल्स ने 19.5 ओवरों में चार विकेट पर 179 रन बनाकर मुकाबला छह विकेट से अपने नाम कर लिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने 47 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 60 रनों की पारी खेली। वहीं डेविड मिलर ने 10 गेंदों में एक चौका और दो छक्के लगाते हुए नाबाद 22 रन बनायेआरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट लिये। क्रुणाल पंड्या ने एक बल्लेबाज को आउट किया।
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