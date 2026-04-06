कोलकाता ने पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी (Video)

Punjab Kings
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (19:30 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (19:30 IST)
KKRvsPBKS कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यहां पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।नाइट राइडर्स ने बीमार सुनील नारायण और चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रोवमैन पावेल और नवदीप सैनी को मौका दिया है।पंजाब ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।
टीम इस प्रकार हैं:(एकादश और इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प)

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), फिन एलेन, तेजस्वी दहिया, मनीष पांडे, रोवमैन पावेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, सार्थक रंजन, टिम सीफर्ट, राहुल त्रिपाठी, दक्ष कामरा, कैमरन ग्रीन, सुनील नारायण, रचिन रविंद्र, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी और उमरान मलिक।

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंह, मिचेल ओवेन, विष्णु विनोद, निहाल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्युसन, हरप्रीत बरार, विजयकुमार वैशाख, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, मुशीर खान, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह, पायला अविनाश और शशांक सिंह।

