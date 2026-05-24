Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कोलकाता ने टॉस जीतकर दिल्ली के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

Advertiesment
Varun Chakraborty
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sun, 24 May 2026 (19:19 IST) Updated Date: Sun, 24 May 2026 (19:44 IST)
google-news
DCvsKKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 70वें मुकाबले में टॉस जीत कर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतने के बाद कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हमें पता है कि प्लेऑफ के लिए सिनारियो क्या है।

इसके अलावा विकेट भी अच्छी लग रही है। पिछले छह मैचों में हमने अच्छा किया है और इस मैच में भी अच्छा करना चाहते हैं। मुझे अपनी टीम पर गर्व है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा कि मैं भी अगर टॉस जीतता तो पहले गेंदबाजी ही चुनता। हम अब देखेंगे कि अगले सीज़न क्या बेहतर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस सीज़न हमने ख़राब क्रिकेट खेली है। बल्कि उन मौकों को भुना नहीं पाए हैं, जहां से रिजल्ट चेंज हो सकता था। हमें इन चीजों से सीखने की जरूरत है।


दोनों टीमें इस प्रकार है:-

दिल्ली कैपिटल्स (एकादश): अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (कीपर), साहिल परख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, आक़िब नबी, मिचेल स्टार्क और लुंगी एन्गिडी। 

कोलकाता नाइट राइडर्स (एकादश): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), तेजस्वी दहिया, कैमरन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे और कार्तिक त्यागी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिना किसी अर्धशतक के राजस्थान मुंबई के खिलाफ पहुंची 200 पार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels