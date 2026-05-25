कैच नहीं छूटता तो कुलदीप ले लेते हैट्रिक, बने मैन ऑफ द मैच (Video)

Publish Date: Mon, 25 May 2026 (15:30 IST)
Updated Date: Mon, 25 May 2026 (15:31 IST)
स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव का इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 सत्र अच्छा नहीं रहा, वह पिछले मैच के बाद घर लौटे और अपने कोच के साथ अभ्यास किया और अंतिम मैच में शानदार गेंदबाजी कर पाए।कुलदीप यादव तो कल हैट्रिक ले लेते अगर विकेटकीपर कैच पकड़ लेते। 14वें ओवर में अजिंक्य रहाणे (63 रन) और रिंकू सिंह को बिना खाता खोले पवैलियन रवाना करने वाले कुलदीप ने तेजस्वी का भी विकेट ले लिया था लेकिन विकेटकीपर ने कैच नहीं पकड़ा।
केकेआर के खिलाफ रविवार को मैच जीतने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने कुलदीप ने कहा, “मैच से पहले मैं उतना खुश नहीं था, क्योंकि हम एक टीम के तौर पर जिस तरह से फिनिश करना चाहते थे, उस तरह से फिनिश नहीं कर पाए। मेरा सीजन भी उतना अच्छा नहीं गया था। मुझे अपने आपसे काफी अधिक उम्मीद थी, लेकिन मैं वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया।”
कुलदीप ने बताया कि टीम के पिछले मैच के बाद वह अपने गृहनगर गए थे और वहां अपने कोच के साथ काम किया। वह अपनी लय वापस पाना चाहते थे और उन्होंने एक अभ्यास मैच भी खेला था। इस मूव का लाभ उन्हें अपनी पुरानी फ़्रेचाइजी और पुराने घरेलू मैदान पर देखने को मिला।
उन्होंने कहा, “पिछले मैच के बाद मैं अपने घर चला गया था और अपने कोच के साथ उन एरिया में काम किया जिसमें करने की जरूरत थी और वहां मैंने एक मैच भी खेला। कुछ छोटी चीजें होती हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं खास तौर से सफेद गेंद की क्रिकेट में। वहां जाकर उन चीज़ों पर काम करना और फिर वापस आकर यहां इस तरह की गेंदबाजी करना शानदार है।”
उन्होंने कहा, “जब मैंने अपने कोच से बात की तो उन्होंने सीधे बोला कि तुम्हें गेंद को स्पिन कराना होगा, बल्लेबाज़ को चकमा देना होगा। मैं जानता हूं कि बल्लेबाज़ तुम्हारे ख़िलाफ़ आक्रामक हो रहे हैं, लेकिन जब तुम गेंद को स्पिन कराते हो तो तुम्हारे पास उन्हें आउट करने का मौक़ा होता है। पिछले कुछ मैचों में मैं अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि मैंने टुकड़ों में अच्छी गेंदबाज़ी की, लेकिन अपने रनअप या लय में आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जिससे आपके खेल पर असर पड़ता है।”
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