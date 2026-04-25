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भविष्य में इंडियन प्रीमियर लीग हो सकता है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के क्रिकेट स्टेडियम में

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Kolkata Knight Riders
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (16:00 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (16:24 IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कार्यकारी वेंकी मैसूर का कहना है कि लॉस एंजेलिस 2028 के लिए बनने वाला ओलंपिक क्रिकेट स्टेडियम भविष्य में अपने वैश्विक विस्तार योजनाओं के तहत इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीमों की मेज़बानी कर सकता है। गेम्स में क्रिकेट की वापसी की तैयारी के तौर पर, दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के पोमोना शहर में फेयरग्राउंड्स (जिसे आधिकारिक तौर पर फेयरप्लेक्स के नाम से जाना जाता है) में अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

यह स्टेडियम केकेआर की यूएस फ्रेंचाइजी, लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान बन जाएगा और इस जुलाई में मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) के मैचों की मेज़बानी करेगा। यह तीन चरणों में बनाया जाने वाला एक मॉड्यूलर स्टेडियम होगा, जिसकी क्षमता इस साल 5,000 प्रशंसकों की होगी, जो 2027 में बढ़कर 8,500 हो जाएगी, और फिर लॉस एंजेलिस 2028 के लिए छह-टीमों वाले टी20 टूर्नामेंट के लिए 15,000 तक पहुँच जाएगी।

मैसूर को यह भी उम्मीद है कि यह मैदान अंततः आईपीएल के प्रदर्शनी मैचों की मेज़बानी कर सकता है, क्योंकि यह प्रतियोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तार करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, “क्या यह शानदार नहीं होगा?” “चुनौती हमेशा खिलाड़ियों की उपलब्धता होती है। एक बार जब आईपीएल सीजन खत्म हो जाता है, तो सभी का कैलेंडर भरा होता है और वे अलग-अलग दिशाओं में व्यस्त हो जाते हैं। “लेकिन बीसीसीआई ने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ टीमों को बाहर भेजकर प्रदर्शनी मैच खेलने के बारे में बात की है… इसलिए यह हमेशा एजेंडे में रहता है।” अमेरिका को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा खेल बाज़ार माना जाता है और क्रिकेट के लिए एक प्रमुख विकास क्षेत्र के रूप में देखा जाता है।

मैसूर ने कहा कि अतीत में यूएस और कनाडा दोनों से आईपीएल टीमों की मेज़बानी के लिए “ठोस प्रस्ताव” आए थे, हालाँकि उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। उन्होंने समझाया, “यह आईपीएल के साथ मेरा 16वां सीज़न है और हमने हर साल कोशिश की है, लेकिन किसी न किसी तरह से ऐसा हो नहीं पाया।” “बाज़ार को और आगे बढ़ाने के लिए एमएलसी के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका लाभ उठाने का एक वास्तविक अवसर है। “जब दर्शकों की संख्या बढ़ती है, तो इसका मीडिया अधिकारों जैसी चीज़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह बहुत मायने रखता है। लेकिन सबसे पहले, हमें वह पूरा करना होगा जिसकी शुरुआत हमने यहाँ की है।”

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