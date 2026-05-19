लखनऊ के मार्श और जोश ने उड़ाए राजस्थान के होश, बनाए 220 रन

Publish Date: Tue, 19 May 2026 (21:34 IST)
Updated Date: Tue, 19 May 2026 (21:40 IST)
LSGvsRR लखनऊ सुपर जाएंट्स के दो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के होश उड़ा दिए। 5 विकेट खोकर लखनऊ ने 20 ओवरों में 220 रन बनाए।
लखनऊ की प्लेइंग XI: मिचेल मार्श, जॉस इंगलिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और कीपर), आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहसिन ख़ान, मयंक यादव, आकाश सिंह और प्रिंस यादव।
इम्पैक्ट सब: मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह और अर्शिन कुलकर्णी।
राजस्थान की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, लुआन डी प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डॉनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा।
इम्पैक्ट सब: वैभव सूर्यवंशी, युद्धवीर सिंह, अमन राव, रवि बिश्नोई और रियान पराग।
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