15,660 करोड़ रुपये में लक्ष्मी मित्तल ने राजस्थान रॉयल्स को खरीदा

ब्रिेटेन में रहने वाले भारतीय मूल के स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल ने राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी के अधिग्रहण की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जयपुर फ्रेंचाइजी – जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआती आठ टीमों में से एक है – को खरीदने के लिए एक पक्का समझौता हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के आदर पूनावाला और मौजूदा मुख्य मालिक मनोज बदाले उस कंसोर्टियम का हिस्सा हैं, जिसने इस फ्रेंचाइजी को 1.65 अरब डॉलर (मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से 15,660 करोड़ रुपये) में खरीदा है।





यह घोषणा इसलिए चौंकाने वाली है, क्योंकि इससे पहले यूएस स्थित कल सोमानी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को – जिसमें रॉब वाल्टन (वालमार्ट) और हैम्प (फोर्ड) परिवार साझेदार थे – इस फ्रेंचाइजी का नया मालिक घोषित किया गया था। यह वही फ्रेंचाइजी है जिसने 2008 में आईपीएल के पहले सीज़न में खिताब जीता था। यह टीम अभी आईपीएल 2026 में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और प्लेऑफ की ओर बढ़ रही है; टीम का युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी शानदार खेल दिखा रहा है।





समझौते के अनुसार, मित्तल परिवार मुख्य मालिक होगा और फ्रेंचाइजी का नियंत्रण उसी के पास रहेगा। फ्रेंचाइजी में उनकी हिस्सेदारी लगभग 75 प्रतिशत होगी, जबकि आदर पूनावाला की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत होगी। बाकी 7 प्रतिशत हिस्सेदारी मौजूदा निवेशकों के पास रहेगी, जिनमें मनोज बदाले भी शामिल हैं – जो मज़ेदार बात यह है कि पहले इस फ्रेंचाइजी के मुख्य मालिक थे। कंसोर्टियम ने एक संयुक्त बयान में कहा, “श्री बदाले राजस्थान रॉयल्स को अपना समर्थन देना जारी रखेंगे। वे अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करेंगे और क्रिकेट के क्षेत्र में अपने गहरे ज्ञान और अनुभव से फ्रेंचाइजी को लाभ पहुंचाएंगे।”





इस अधिग्रहण में आरआर की दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियन में स्थित सहायक कंपनियाँ – पार्ल रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स – भी शामिल हैं। संयुक्त बयान में कहा गया है, “इस सौदे को पूरा करना कुछ सामान्य शर्तों पर निर्भर है। इनमें बीसीसीआई, सीसीआई, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और अन्य संबंधित नियामक प्राधिकरणों से मंज़ूरी मिलना शामिल है। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरी हो जाएगी।” जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, उनके अलावा आदित्य मित्तल और श्रीमती वनीशा मित्तल-भाटिया भी इस कंसोर्टियम का हिस्सा होंगे।







Here’s global steel baron Lakshmi N. Mittal on the $1.65 bn Rajasthan Royals buyout with Adar Poonawalla: Says his love for cricket and Rajasthan roots make RR the perfect fit, and he looks forward to backing the team’s future success. Post deal, the Mittal family will hold a… pic.twitter.com/ykPS5HMny1 — Moneycontrol (@moneycontrolcom) May 3, 2026 पूनावाला ने आगे कहा: “मैं इस निवेश में आदित्य मित्तल के साथ साझेदारी करके बहुत खुश हूँ। राजस्थान रॉयल्स एक प्रमुख आईपीएल फ्रेंचाइजी है जिसकी एक मजबूत विरासत है, और मैं इसके लगातार विकास और दीर्घकालिक सफलता में सहयोग करने के लिए उत्सुक हूँ।”



मित्तल परिवार का राजस्थान राज्य से गहरा नाता है। लक्ष्मी मित्तल का जन्म और पालन-पोषण उत्तरी राजस्थान के सादुलपुर गाँव में हुआ था। लक्ष्मी मित्तल ने एक संयुक्त बयान में कहा, “मेरा परिवार राजस्थान से है, इसलिए आईपीएल में ऐसी कोई दूसरी टीम नहीं है जिसका हिस्सा मैं राजस्थान रॉयल्स के अलावा बनना चाहूँ। मैंने पहली बार स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला था, और तब से मैं इस खेल का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। कई महान खिलाड़ियों ने राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनी है, जिनमें इस खेल के ऐसे भारतीय दिग्गज भी शामिल हैं जो युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा रहे हैं। मैं इस महान टीम का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूँ, और अपनी भविष्य की सफलताओं पर खुशी मनाने के लिए सभी प्रशंसकों के साथ पिच के किनारे शामिल होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।”पूनावाला ने आगे कहा: “मैं इस निवेश में आदित्य मित्तल के साथ साझेदारी करके बहुत खुश हूँ। राजस्थान रॉयल्स एक प्रमुख आईपीएल फ्रेंचाइजी है जिसकी एक मजबूत विरासत है, और मैं इसके लगातार विकास और दीर्घकालिक सफलता में सहयोग करने के लिए उत्सुक हूँ।”

बदाले ने कहा, “हम राजस्थान रॉयल्स के नए मालिकों के तौर पर मित्तल परिवार और आदर पूनावाला का स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून, राजस्थान और भारत से उनका जुड़ाव, और फ्रेंचाइजी के लिए उनकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा उन्हें अगले अध्याय के लिए आदर्श संरक्षक बनाती है। मैं उनके साथ काम करने, और हमारी असाधारण टीम तथा उसके वफादार प्रशंसकों का समर्थन करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि रॉयल्स लगातार आगे बढ़ रही है।”





खरीदार कंसोर्टियम को कानूनी सलाहकार के तौर पर लैथम एंड वाटकिंस एलएलपी , सिरिल अमरचंद मंगलदास और ट्राईलीगल; वित्तीय सलाहकार के तौर पर गोल्डमैन सैक्स; और कर सलाहकार के तौर पर प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी ने सलाह दी। रेन ने बिक्री प्रक्रिया का संचालन किया और विक्रेता कंसोर्टियम के वाणिज्यिक सलाहकार के तौर पर काम किया, साथ ही डेलॉइट ने वित्तीय सलाहकार, ईवाई ने कर सलाहकार, और मैकफार्लेन्स एलएलपी तथा एजेडबी पार्टनर्स ने कानूनी सलाहकार के तौर पर भूमिका निभाई।

