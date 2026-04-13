कोलकाता के लिए खुशखबरी, मथीश पथिराना को श्रीलंका ने दिया NOC

Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (17:28 IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (17:34 IST)
IPL 2026 में जीत की अस्पृश्यता से जूझ रही कोलकाता नाईट राइडर्स के लिए एक खुशखबरी आई है, जिससे टीम की गेंदबाजी ईकाई सुदृढ़ होने की संभावना है।विश्सवनीय सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका के प्रमुख गेंदबाज मथीश पथिराना को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लेने के लिए नो ऑबलिगेशन सर्टिफिकेट दे दिया है।
हालांकि मथीश पथिराना को टीम में शामिल हुए ब्लेसिंग मुजरबानी की जगह खेलना होगा। टीम का अगला मैच चेपॉक में घरेलू टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है। बेबी मलिंगा के नाम से मशहूर मथीश पथिराना को आईपीएल मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने खेमे में 18 करोड़ रुपए देकर शामिल किया। इससे पहले वह चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ थे।
तीन बार की इस चैंपियन ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज पथिराना को खरीदने की होड़ में तब प्रवेश किया जब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआती बोली के बार पीछे हटने का फैसला किया। दो करोड़ रुपये की आधार मूल्य के साथ इस नीलामी में शामिल होने वाले पथिराना आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए।
IPL में खेले गए अब तक के 32 मैचों में माथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana) ने 47 विकेट चटकाए हैं जिसमे उनका बेस्ट 4/28 रहा है। पथिराना की अनूठी गेंदबाजी शैली पर, उनके बचपन के कोच संपत डी सिल्वा ने कहा कि यह एक स्वाभाविक शैली है।
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