IPL 2026 में लगी चोट के कारण एक महीने क्रिकेट से दूर रहेंगें मिचेल सैंटनर

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने शुक्रवार को कहा कि सफेद गेंद कप्तान मिचेल सैंटनर कंधे में लगी गंभीर चोट के कारण कम से कम एक महीने के लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहेंगे। आज यहां न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि सैंटनर को ग्रेड थ्री एसीएल कंधे की चोट है, जिससे वह आयरलैंड के एकमात्र टेस्ट और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं।





JUST IN: Mitchell Santner will miss New Zealand's one-off Test against Ireland and the first Test against England after scans revealed a grade three ACL shoulder injury. Santner injured his left shoulder during the MI-CSK match in IPL 2026 pic.twitter.com/eBJKmEmHZl — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) May 1, 2026

सैंटनर को 23 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए फील्डिंग करते समय कैच लेने के प्रयास में कंधे पर चोट लगी थी। उनका सिर भी जमीन पर टकरा गया था जिसके बाद मुम्बई इंडियंस ने उनके कनकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर शार्दुल ठाकुर को बुलाया। बाद में उन्हें ड्रेसिंग रूम में कंधे पर आइस-पैक के साथ देखा गया।ऑलराउंडर सैंटनर घर वापस आ गए और उनकी जगह मुम्बई इंडियंस में एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज ने ले ली। सीजन से पहले, महाराज ने कुल दो आईपीएल गेम खेले थे, और 75 लाख की फीस पर मुम्बई इंडियंस में शामिल हुए थे।