154 Km/h की तेजी से सिराज की गेंद IPL 2026 सत्र की सबसे तेज (Video)

Mohammad Siraj just bowled the fastest ball of this IPL season with a speed of 154.8 KMPH



Siraj is breathing fire at the Narendra Modi Stadium #GTvsCSK pic.twitter.com/Gs5RDqb8n2 — Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) May 21, 2026

MOHAMMAD SIRAJ ON FIRE





IPL 2026 इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह कारनामा उन्होंने तब किया जब चेन्नई 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना चुकी थी। इस गेंद की तेजी 154.8 KMPH बताई जा रही है।उन्होंने मैच के बाद कहा कि गेंदबाजी में सुधार के लिए मैंने अपने वीडियो देखे और नई गेंद से अभ्यास किया।चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गये मोहम्मद सिराज ने कहा कि गेंद मेरे हाथ से काफी अच्छी तरह से निकल रही है। वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैचों से मैं बाहर ही रहा था और मुझे खेलने का मौका नहीं मिला था। इसी वजह से गेम के लिए जिस लय की जरूरत होती है, वो मेरे पास नहीं थी। मैं पहले कुछ मैचों में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद मैंने अपने वीडियोज देखे और उसके बाद से गेंद अच्छी तरह से पड़ने लगी।