154 Km/h की तेजी से सिराज की गेंद IPL 2026 सत्र की सबसे तेज (Video)

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गये मोहम्मद सिराज ने कहा कि गेंद मेरे हाथ से काफी अच्छी तरह से निकल रही है। वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैचों से मैं बाहर ही रहा था और मुझे खेलने का मौका नहीं मिला था। इसी वजह से गेम के लिए जिस लय की जरूरत होती है, वो मेरे पास नहीं थी। मैं पहले कुछ मैचों में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद मैंने अपने वीडियोज देखे और उसके बाद से गेंद अच्छी तरह से पड़ने लगी।
Mohammad Siraj just bowled the fastest ball of this IPL season with a speed of 154.8 KMPH— Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) May 21, 2026
Siraj is breathing fire at the Narendra Modi Stadium #GTvsCSK pic.twitter.com/Gs5RDqb8n2
MOHAMMAD SIRAJ ON FIRE
उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान मैंने अपनी लाइन और लेंथ सुधारने के लिए नई गेंद का प्रयोग किया। इसके बाद यॉर्कर की भी प्रैक्टिस की। लाल मिट्टी वाली पिच पर मैं हमेशा संजू सैमसन से ड्राइव करवाने की कोशिश करुंगा। पावरप्ले में गेंदबाजी करते हुए मेरा काम होता है कि बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखूं। अगर मैं दबाव बनाकर रखता हूं तो फिर उससे रबाडा को भी विकेट मिल सकता है। साझेदारी में आप इसी तरह से गेंदबाजी करते हैं।
Samson— Faruk (@uf2151593) May 21, 2026
Ruturaj
Urvil
3 wickets in just 10 balls. pic.twitter.com/gNEFM74ABl