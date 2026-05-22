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154 Km/h की तेजी से सिराज की गेंद IPL 2026 सत्र की सबसे तेज (Video)

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Gujarat Titans
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 22 May 2026 (15:30 IST) Updated Date: Fri, 22 May 2026 (15:35 IST)
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IPL 2026 इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह कारनामा उन्होंने तब किया जब चेन्नई 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना चुकी थी। इस गेंद की तेजी 154.8 KMPH बताई जा रही है।उन्होंने मैच के बाद कहा कि गेंदबाजी में सुधार के लिए मैंने अपने वीडियो देखे और नई गेंद से अभ्यास किया।
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गये मोहम्मद सिराज ने कहा कि गेंद मेरे हाथ से काफी अच्छी तरह से निकल रही है। वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैचों से मैं बाहर ही रहा था और मुझे खेलने का मौका नहीं मिला था। इसी वजह से गेम के लिए जिस लय की जरूरत होती है, वो मेरे पास नहीं थी। मैं पहले कुछ मैचों में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद मैंने अपने वीडियोज देखे और उसके बाद से गेंद अच्छी तरह से पड़ने लगी।

उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान मैंने अपनी लाइन और लेंथ सुधारने के लिए नई गेंद का प्रयोग किया। इसके बाद यॉर्कर की भी प्रैक्टिस की। लाल मिट्टी वाली पिच पर मैं हमेशा संजू सैमसन से ड्राइव करवाने की कोशिश करुंगा। पावरप्ले में गेंदबाजी करते हुए मेरा काम होता है कि बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखूं। अगर मैं दबाव बनाकर रखता हूं तो फिर उससे रबाडा को भी विकेट मिल सकता है। साझेदारी में आप इसी तरह से गेंदबाजी करते हैं।

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