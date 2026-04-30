39वें जन्मदिन पर बैंच पर बैठे रोहित शर्मा की फिटनेस पर मुंबई चुप

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:29 IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:29 IST)
मुंबई इंडियन्स को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताने वाले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन टीम को वह सिर्फ हारते हुए डगआउट से देख पा रहे हैं। उनकी फिटनेस पर भी उनकी फ्रैंचाइजी चुपचाप बैठी हुई है।
गौरतलब है कि 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान छठे ओवर में चोटिल होने के बाद रिटायर होकर मैदान से बाहर चले गए थे। मैदान छोड़ने से पहले उन्होंने 13 गेंदों में 19 रन बनाए थे, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था।
तब से लेकर अब तक रोहित डगआउट में ही बैठे हैं। उनके जाने के बाद क्विंटन डि कॉक ने उनकी जगह ली और आते साथ शतक जमाया। लेकिन कुछ फ्लॉप मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण मुंबई ने उनकी जगह विल जैक्स से सलामी बल्लेबाजी कराई।
उल्लेखनीय है कि आईपीएल 2026 में रोहित ने चार मैचों में 137 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है।कभी रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ ही हैट्रिक ली। तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि रोहित शर्मा इस फ्रैंचाइजी को सर्वाधिक 5 बार आईपीेल जिताएगा।
हालांकि बीते कुछ साल रोहित के लिए उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। उनका बल्ला पिछले कुछ सत्रों से कभी कभार ही बोलता है। ऐसे में टीम ने जब उनको कप्तानी से हटाया तो बड़ा बवाल मचा। टीम के इंस्टा पेज से फोलोअर्स कम हो गए और हार्दिक पांड्या और टीम को अपने ही घरेलू मैदान पर हूटिंग सहनी पड़ी।
टीम प्रबंधन घबरा गई और जहां रोहित को ड्रॉप करने पर बात चल रही थी उनको जबरदर्ती सलामी बल्लेबाजी करवाई गई।हालांकि रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद भी मुंबई सिर्फ गुजरात के खिलाफ ही मैच जीत पाई है।
साल 2020 में आखिरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करने वाली मुंबई अगर इस बार भी चूक गई तो रोहित शर्मा पर वह कोई फैसला ले सकती है।
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