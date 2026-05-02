मुंबई ने चेपॉक में टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी (Video)

IPL
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sat, 02 May 2026 (19:09 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (19:15 IST)
CSKvsMI मुंबई इंडियन्स ने चेपॉक में टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बल्लेबाजी चुनी। दोनों ही टीम अंतिम 4 आने में संघर्ष कर रही है इस कारण यह मैच काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।
चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद।

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक, मयंक रावत, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, कृष भगत, एएम गजनफर, केशव महाराज, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा।

अगला लेख

7 विकेट से राजस्थान को हराकर दिल्ली ने किया अपने इतिहास का सबसे बड़ा चेस

