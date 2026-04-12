मैदानी अंपायर को गाली देने पर बुरा फंसा DC का यह खिलाड़ी (Video)

दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बल्लेबाज नीतीश राणा को शनिवार रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के ख़िलाफ़ आईपीएल 2026 मैच के दौरान “सुनाई देने वाले अपशब्द के इस्तेमाल” के लिए जुर्माना भरना पड़ा है और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है।







pic.twitter.com/B2nGdQVUOP — Kakarot (@Sa___heem) April 12, 2026 ओवर की शुरुआत में डीसी को दो ओवरों में 32 रनों की दरकार थी, और 36 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद खेल रहे स्टब्स उनकी इकलौती उम्मीद थे। हालांकि, इस मांग को ठुकरा दिया गया, जिसके कारण राणा की चौथे अंपायर, अनीश सहस्रबुद्धे के साथ बहस हो गई।



शुरुआती तीन मैचों में 15, 0 और 5 के स्कोर बनाने के बाद डीसी के प्लेइंग 11 से बाहर किए गए राणा टीम के डगआउट में थे, जब मैदान पर मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स ने दस्ताने बदलने की मांग की।ओवर की शुरुआत में डीसी को दो ओवरों में 32 रनों की दरकार थी, और 36 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद खेल रहे स्टब्स उनकी इकलौती उम्मीद थे। हालांकि, इस मांग को ठुकरा दिया गया, जिसके कारण राणा की चौथे अंपायर, अनीश सहस्रबुद्धे के साथ बहस हो गई।

जेमी ओवर्टन द्वारा फेंके गए उस ओवर की तीसरी गेंद पर स्टब्स बिना कोई रन जोड़े आउट हो गए, और डीसी को 23 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अपनी ग़लती स्वीकार करने के बाद राणा पर उनकी मैच फ़ीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया।

