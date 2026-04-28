प्रभसिमरन और स्टॉइनिस के धुआंधार अर्धशतक ने पंजाब को राजस्थान के खिलाफ पहुंचाया 222 रनों तक

PBKSvsRR मार्कस स्टोइनिस और सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के अर्धशतक से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को यहां राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चार विकेट पर 222 रन बनाए। स्टोइनिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंद में छह छक्कों और चार चौकों से नाबाद 62 रन की पारी खेली जबकि प्रभसिमरन (44 गेंद, छह चौके, एक छक्का) ने 59 रन बनाए।





प्रभसिमरन ने अर्धशतक जड़ने के अलावा कूपर कोनोली (30) के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 और कप्तान श्रेयस अय्यर (30) के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी भी की। स्टोइनिस की तूफानी पारी से पंजाब किंग्स की टीम आखिरी तीन ओवर में 55 रन जोड़ने में सफल रही। रॉयल्स की ओर से लेग स्पिनर यश राज पुंजा सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 41 रन देकर दो विकेट चटकाए। नांद्रे बर्गर काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 59 रन देकर एक विकेट चटकाया।







Marcus Stoinis dials to give @PunjabKingsIPL a fiery final flourish



RELIVE his brilliant hitting in the last over https://t.co/kRoIL7we0f#TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvRR pic.twitter.com/S8IrXL5nNV — IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2026 कोनोली हालांकि यश के अगले ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर डोनोवन फरेरा को आसान कैच दे बैठे। प्रभसिमरन ने यश पर चौके के साथ नौवें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया और फिर जडेजा की गेंद पर एक रन के साथ 35 गेंद में मौजूदा सत्र का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी धीमी शुरुआत के बाद यश पर छक्का जड़ा लेकिन प्रभसिमरन इस लेग स्पिनर की गेंद को हवा में लहराकर कप्तान रियान पराग को आसान कैच दे बैठे।



टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे पंजाब किंग्स ने पावर प्ले में एक विकेट पर 65 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की। प्रभसिमरन सिंह ने जोफ्रा आर्चर पर चौके से खाता खोला जबकि प्रियांश आर्य (29) ने नांद्रे बर्गर की लगातार गेंदों पर तीन चौके और एक छक्का मारा। प्रियांश ने अगले ओवर में आर्चर पर भी दो चौके जड़े लेकिन फिर बर्गर को आसान कैच दे बैठे। कूपर कोनोली (30) ने लेग स्पिनर यश राज पुंजा का स्वागत लगातार दो छक्कों के साथ किया और फिर रविंद्र जडेजा की गेंद को भी दर्शकों के बीच पहुंचाया।कोनोली हालांकि यश के अगले ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर डोनोवन फरेरा को आसान कैच दे बैठे। प्रभसिमरन ने यश पर चौके के साथ नौवें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया और फिर जडेजा की गेंद पर एक रन के साथ 35 गेंद में मौजूदा सत्र का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी धीमी शुरुआत के बाद यश पर छक्का जड़ा लेकिन प्रभसिमरन इस लेग स्पिनर की गेंद को हवा में लहराकर कप्तान रियान पराग को आसान कैच दे बैठे।

प्रभसिमरन ने 44 गेंद की अपनी पारी में छह चौके और एक छक्का मारा। मार्कस स्टोइनिस ने 18वें ओवर में बर्गर की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा लेकिन अय्यर गेंद को हवा में लहराकर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को कैच दे बैठे। स्टोइनिस ने अगले ओवर में आर्चर पर लगातार दो छक्के जड़े और फिर पारी के अंतिम ओवर में बृजेश शर्मा की लगातार गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों के साथ 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और साथ ही टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।

