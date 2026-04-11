पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

Advertiesment
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (15:17 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (15:17 IST)
PBKSvsSRH पंजाब किंग्स ने न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब किंग्स अभी तक इस टूर्नामेंट में अविजित है और हैदराबाद को सिर्फ कोलकाता के खिलाफ ही जीत मिली है।
एकादश और इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प के साथ टीम इस प्रकार हैं

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अर्शदीप सिंह, प्रियांश आर्य, पाइला अविनाश, अजमतुल्लाह उमरजई, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, कूपर कोनोली, प्रवीण दुबे, बेन ड्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, हरनूर सिंह, हरप्रीत बराड़, मार्को यानसन, मुशीर खान, विशाल निशाद, मिचेल ओवेन, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विजयकुमार वैश्यक, नेहल वढेरा, यश ठाकुर।

सनराइजर्स हैदराबाद: ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्रायडन कार्स, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, ट्रैविस हेड, प्रफुल्ल हिंगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, कामिंडु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पायने, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा, जीशान अंसारी।

