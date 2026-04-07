11 ओवर के मैच में मुंबई को 27 रनों से हराया राजस्थान ने

RRvsMI 11 ओवर के मैच में मुंबई इंडियन्स को 27 रनों से राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार झेलनी पड़ी। पहले 11 ओवर में राजस्थान ने 150 रनों का विशाल स्कोर बनाया उसके बाद मुंबई को 9 विकेट के नुकसान पर 123 रनों पर रोक दिया। यह राजस्थान की तीसरी लगातार जीत है।





150 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम के लिए सिर्फ नमन धीर और शेरफन रदरफोर्ड ने 25-25 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा राजस्थान की ओर से रवि विश्नोई, संदीप शर्मा और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट लिए।





टीमें :



राजस्थान : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल , ध्रुव जुरेल (कीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनावन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा।





इम्पैक्ट सब : रवि बिश्नोई



मुंबई : रोहित शर्मा, रयान रिकल्टन (कीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, अल्लाह ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह।





इम्पैक्ट सब : शेरफ़ेन रदरफोर्ड

