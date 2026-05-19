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राजस्थान को मिला सुनहरा मौका, लखनऊ के खिलाफ जीत ले जा सकती है प्लेऑफ में

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IPL2026
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Tue, 19 May 2026 (09:38 IST) Updated Date: Tue, 19 May 2026 (09:43 IST)
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IPL2026 के लीग चरण के अंतिम पड़ाव पर 3 टीमों ने प्लेऑफ में जगह बना ली है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, अब सिर्फ एक ही स्थान खाली है। राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मंगलवार को होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले में  वह जीत जाते हैं तो लगभग चौथी टीम बन सकते हैं। 

सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लीग चरण में दोनों टीमें ऐसी स्थिति में हैं जहां हर मैच का नतीजा उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह मुकाबला राजस्थान की घरेलू मैदान पर मजबूत पकड़ और लखनऊ की संतुलित टीम के बीच एक रणनीतिक जंग होने की उम्मीद है। ऐसा माना जाता है कि यहां की पिच की बात की जाये तो यह एक ऐसा मैदान जो समझदारी से बल्लेबाजी करने वालों को पुरस्कृत करता है।

मध्य ओवरों में स्पिनरों को मदद देती है, जबकि बल्लेबाजों के सेट होने के बाद बल्लेबाजी आसान हो जाती है। यहां शॉट लगाने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य जरूरी है। हालांकि, अगर पिच रोशनी में धीमी हो जाती है तो लक्ष्य का पीछा करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है।

आरआर की बल्लेबाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और कप्तान रियान पराग के आस-पास दिखाई देती है। गेंदबाजी की अगुवाई कमान जोफ्रा आर्चर कर रहे है। गेंदबाजी की बात करें तो, आरआर का स्पिन आक्रमण उनकी रणनीति का मुख्य हिस्सा होगा। जयपुर की पिच अक्सर धीमी गति के गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, और रॉयल्स डॉट गेंदों और नियंत्रित विविधताओं के जरिए दबाव बनाकर इस लाभ का फायदा उठाने की कोशिश करेगी।

वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच में अनुभवी और युवा प्रतिभाओं से युक्त एक सुव्यवस्थित टीम के साथ उतर रही है। उनकी सबसे बड़ी ताकत विभिन्न विभागों में संतुलित बल्लेबाजी है, जो उन्हें हराना मुश्किल बनाती है। एलएसजी की बल्लेबाजी शुरुआती ओवरों में अच्छी शुरुआत देने और जल्दी विकेट गिरने से बचने का प्रयास करेगी। उनके शीर्ष क्रम को मध्य ओवरों में तेजी से खेलने से पहले नई गेंद का सावधानीपूर्वक सामना करना होगा।
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जयपुर की धीमी पिच पर जल्दी से तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण होगा। उनका गेंदबाजी आक्रमण, विशेष रूप से तेज गेंदबाज, राजस्थान को शुरुआती ओवरों में रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि, स्पिनरों को भी मध्य ओवरों में रन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

राजस्थान के खिलाफ एलएसजी के दो अनुभवी खिलाड़ी जॉश इंग्लिस और मिचेल मार्श शुरुआत करने के लिए उतर सकते हैं. दोनों ही बल्लेबाज टीम के मजबूत शुरूआत दिलाने में माहिर हैं। एलएसजी की संतुलित बल्लेबाजी और गेंदबाजी इकाई तेज गति का जोरदार आक्रमण विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता दबाव वाली स्थितियों में संयमित दृष्टिकोण अपनाना वे महत्वपूर्ण मुकाबले जो मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर लखनऊ के भरोसेमंद खिलाड़ी निकोलस पूरन मौजूद रहेंगे. वह 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, और तेजी से रन बटोरने में सक्षम हैं।

मध्यम क्रम में कप्तान ऋषभ पंत और पांचवें पर एडन मारक्रम पर जिम्मेदारी होगी। पंत टीम की रीढ़ की हड्डी है. हालांकि, पूरे टूर्नामेंट में वह अपनी खराब फॉर्म के साथ कप्तानी को लेकर भी आलोचनाओं का सामना करते रहे हैं. लेकिन अब उम्मीद की जा रही है अंत में वह बल्ले से कमाल कर सकते हैं। इसके बाद छठें पर मुकुल चौधरी और सातवें पर शाहबाज अहमद मोर्चा संभालेंगे. मुकुल लखनऊ के दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। आईपीएल 2026 का लीग चरण जैसे-जैसे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, हर टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी निरंतरता बनाए रखने और अंक तालिका में नीचे खिसकने से बचने का प्रयास करेगी। टूर्नामेंट के इस चरण में लय का होना बेहद महत्वपूर्ण है। यहां जीत दोनों टीमों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

टीम इस प्रकार हैं:

राजस्थान रॉयल्स: शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रियान पराग (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, दासुन शनाका, युध्दवीर चरक, रवि सिंह, विग्नेश पुथुर, ब्रिजेश शर्मा।

लखनऊ सुपर जाइंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, एडेन मार्क्रम, निकोलस पूरन, अर्शिन कुलकर्णी, मिचेल मार्श, शाहबाज़ अहमद, अवेश खान, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक प्रभु यादव, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नोर्किया, जोश इंग्लिस, मोहसिन खान, नमन तिवारी, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अर्जुन सचिन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी। 

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