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जायसवाल के अर्धशतक की बदौलत राजस्थान ने मुंबई के खिलाफ बनाए 11 ओवर में 150 रन

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IPL 2026
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (23:13 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (23:14 IST)
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RRvsMI यशस्वी जायसवाल के अर्धशतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। मैच बारिश के कारण रात 10.10 बजे पर शुरु हुआ। लेकिन जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड बल्लेबाजी ने राजस्थान के लिए एक ऐसा मंच रख दिया जो 11 ओवर के हिसाब से पहाड़ जैसा दिख रहा है। 

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WD Sports Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (23:13 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (23:14 IST)

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