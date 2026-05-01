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राजस्थान ने दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी (Video)

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Rajasthan Royals
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (19:13 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (19:19 IST)
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DCvsRR जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडेयिम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है।
राजस्थान रॉयल्स: शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रियान पराग, वैभव सूर्यवंशी, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह चरक, रवि बिश्नोई, अमन राव पेराला, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, दासुन शनाका, सुशांत मिश्रा, विग्नेश मिश्रा पुथुर, रवि सिंह, ब्रिजेश शर्मा।

दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल (कप्तान), लोकेश राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, पथुम निसांका, साहिल पारख, पृथ्वी साव, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, आकिब डार, नितीश राणा, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, लुंगी एनगिडी, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क।

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