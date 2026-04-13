राजस्थान ने टॉस जीतकर हैदराबाद के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

RRvsSRH जीत के घोड़े पर सवार राजस्थान रॉयल्स ने सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। राजस्थान की ओर से ब्रिजेश शर्मा और शिमरन हिटमायर को बैंच पर बैठा कर तुषार देशपांडे और ड्वेन प्रिटोरियस को खिलाया है। हैदराबाद ने हर्षल पटेल की जगह प्रफुल हिंजे को खिलाया है।