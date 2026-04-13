राजस्थान ने टॉस जीतकर हैदराबाद के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

RRvsSRH जीत के घोड़े पर सवार राजस्थान रॉयल्स ने सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। राजस्थान की ओर से ब्रिजेश शर्मा और शिमरन हिटमायर को बैंच पर बैठा कर तुषार देशपांडे और ड्वेन प्रिटोरियस को खिलाया है। हैदराबाद ने हर्षल पटेल की जगह प्रफुल हिंजे को खिलाया है।
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम का मुख्य उद्देश्य खेल प्रेमियों को ताजातरीन अपडेट्स और गहरे....