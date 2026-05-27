गुजरात के छोड़े कैचों का पूरा फायदा उठाया रजत पाटीदार ने, भड़के गिल (Video)

Publish Date: Wed, 27 May 2026 (15:56 IST)
Updated Date: Wed, 27 May 2026 (15:59 IST)
गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के कप्तान रजत पाटीदार का 2 बार कैच छोड़कर सीधे फाइनल की एंट्री छोड़ दी। रजत पाटीदार का 20 रनों के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कगीसो रबाड़ा ने एक कैच छोड़कर जीवनदान दिया।
यह ही वह मौका था जिसके बाद बैंगलूरू मैच पर हावी हो गई नहीं तो गुजरात ने अच्छी शुरुआत के बाद भी बैंगलूरू पर शिकंजा कस रखा था। 13 ओवर में बैंगलूरू के 111- रन थे। लेकिन अगले 6 ओवर में टीम ने 112 रन जड़े दिए।
इस दौरान गुजरात की फील्डिंग और गेंदबाजी भी बहुत लचर रही। 14वें ओवर में ही कुलवंत खुजारिया ने 28 रन का ओवर दे दिया जिसमें 2 नॉ बॉल थी। इसमें कई बार गुजरात के खिलाड़ियों ने आसान सी गेंद नहीं पकड़ी और बैंगलूरू को चौके दिए।
नतीजा यह हुआ कि रजत पाटीदार को मौके मिलते रहे और वह कई मौके बनाते भी रहे। रजत पाटीदार अंत तक आउट नहीं हुए और 33 गेंदों में नाबाद 93 रन बना गए। शुरुआत में उन्होंने 13 गेंदो में सिर्फ 21 रन ही बनाए थे। लेकिन जैसे ही उनका कैच छूटा वह एक अलग बल्लेबाज दिखने लग गए।
इससे पहले भी एक विवादित कैच हुआ था जो कि रीप्ले में नॉट आउट दिखाया गया था। तब तो रजत क्रीज पर आए ही आए थे।
‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने पाटीदार ने 33 गेंदों की बेखौफ और विस्फोटक पारी में नाबाद 93 रन बनाकर मैच पर आरसीबी का दबदबा कायम किया। आरसीबी ने पांच विकेट पर 254 रन बनाने के बाद टाइटंस को 162 रन पर आउट कर दिया।
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने हार के लिए खराब फील्डिंग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि टीम 12वें-13वें ओवर तक मुकाबले में बनी हुई थी, लेकिन कैच छोड़ने और कमजोर क्षेत्ररक्षण ने मैच का रुख बदल दिया।
गिल ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि पिच ने हमें चौंकाया। हम मैच में अच्छी स्थिति में थे, लेकिन हमारी क्षेत्ररक्षण स्तर के अनुरूप नहीं रही। कुछ आसान कैच छूटे और ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही।”
उन्होंने कहा, “यह उन मुकाबलों में से एक है, जिसे हम जल्दी भूलकर मोहाली में नई शुरुआत करना चाहेंगे। टीम मीटिंग और अभ्यास सत्र में क्षेत्ररक्षण पर लगातार काम होता है, लेकिन आज दबाव के क्षणों में हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके।”
गिल ने लक्ष्य का पीछा करने को लेकर कहा, “ऐसे मैदान पर अच्छी शुरुआत बेहद जरूरी होती है। यहां गेंद तेजी से बल्ले पर आती है और आउटफील्ड भी तेज है। अगर पावरप्ले अच्छा जाता, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता था।”
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