RCB नहीं निकालेगा विजय जूलूस, कप्तान पाटीदार ने पिछले साल के मृतकों को समर्पित की खिताबी जीत

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस साल विजय जूलूस नहीं निकालने का फैसला किया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने और पिछली साल की दुखद दुर्घटना को याद कर यह फैसला लिया गया है। इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में अपनी दूसरी ट्रॉफी को पिछले साल भगदड़ में मारे गए प्रशंसकों को समर्पित की।





पिछले साल जब आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था तो तब बेंगलुरु में जल्दबाजी में आयोजित किए गए विजय समारोह के दौरान भगदड़ मच गई थी। इससे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 प्रशंसकों की मौत हो गई थी।







पहली बार RCB ने IPL की ट्राफी अपने नाम की थी पिछले साल , उस Victory parade मे व्यवस्था चरमरा गई थी इसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था



इस बार भी RCB प्रबल दावेदार है, उसके जश्न को लेकर @DCPSouthBCP ने advisory जारी की है। pic.twitter.com/TK9Glv6fNX — chandresh Gupta (@chandresh1912) May 31, 2026 उस दुखद घटनाक्रम के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगभग आठ महीने तक शीर्ष स्तर के क्रिकेट मैचों का आयोजन नहीं किया गया।इन प्रशंसकों के सम्मान में आरसीबी के खिलाड़ियों ने मैच के दिन अभ्यास सत्र के दौरान 11 नंबर की जर्सी पहनी थी। यही नहीं उनके सम्मान में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीट स्थायी तौर पर खाली रखी गई थी।

पाटीदार ने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में पांच विकेट की जीत के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘निश्चित तौर पर बहुत बुरा लगता है कि खिताब जीतने के बाद आपने अपने प्रशंसकों को खो दिया। सिर्फ़ प्रशंसक ही नहीं, वे तो परिवार के सदस्य थे।’’ उन्होंने कहा,‘‘मैं यह ट्रॉफी उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। बस इतना ही। उस भावना को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।’’उस दुखद घटनाक्रम के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगभग आठ महीने तक शीर्ष स्तर के क्रिकेट मैचों का आयोजन नहीं किया गया।इन प्रशंसकों के सम्मान में आरसीबी के खिलाड़ियों ने मैच के दिन अभ्यास सत्र के दौरान 11 नंबर की जर्सी पहनी थी। यही नहीं उनके सम्मान में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीट स्थायी तौर पर खाली रखी गई थी।