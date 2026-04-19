रिंकू सिंह ने ईडन पर खत्म किया कोलकाता के जीत का सूखा, राजस्थान को 4 विकेटों से हराया

RRvsKKR गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद रिंकू सिंह (नाबाद 53) और अनुकूल रॉय (नाबाद 29) रनों की पारियों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को दो गेंदें शेष रहते राजस्थान रॉयल्स (आरआर) चार विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। यह सात मैचों में केकेआर की पहली जीत है। 85 रन पर छह विकेट गंवा चुकी केकेआर को रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय की जोड़ी ने 19.4 ओवरों में 161 रन बनाकर चार विकेट से जीत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 76 रनों की अविजित साझेदारी हुई।





156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहली ही गेंद पर टिम साइफर्ट और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान अजिंक्या रहाणे को बिना खाता खोले ही विकेट गंवा दिये। पांचवें ओवर में केकेआर का तीसरा विकेट कैमरन ग्रीन 13 गेंदों में (27) रन के रूप में गिरा। सातवें ओवर में अंगकृष रघुवंशी (10) रन बना कर पवेलियन लौट गये। रोवमन पॉवेल 20 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुये। 14वें ओवर में रमनदीप सिंह (10) रन बनाकर छठें विकेट के रूप में आउट हुये।







