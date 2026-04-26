रिंकू सिंह अकेले दम पर कोलकाता को लखनऊ के खिलाफ ले गए 150 पार

KKRvsLSG कोलकाता नाईट राइडर्स को रिंकू सिंह 83 रन बनाकर अकेले लखनऊ सपर जाएंट्स के खिलाफ 150 पार ले गए। बाकी के कोलकाता के बल्लेबाज मिलाकर सिर्फ 64 रन ही बना पाए। लखनऊ की ओर से मोहसिन खान ने 5 विकेट लिए।अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम साइफ़र्ट, कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी, रोवमन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी।