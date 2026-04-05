ऋषभ पंत के शानदार अर्धशतक ने लखनऊ को दिलाई पहली जीत, हैदराबाद 5 विकेटों से हारा

Lucknow Super Giants
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Sun, 05 Apr 2026 (20:05 IST) Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (20:10 IST)
LSGvsSRH गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कप्तान ऋषभ पंत (नाबाद 68 ) और एडन मारक्रम (45) की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 10वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को एक गेंद शेष रहते पांच विकेट से शिकस्त दी। 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एडन मारक्रम ओर मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए अभी 37 रन ही जोड़े थे कि पांचवें ओवर में इशान मलिंगा ने मिचेल शर्मा (14) को आउटकर पवेलियन भेज दिया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ऋषभ पंत ने एडन मारक्रम के साथ दूसरे विकेट के लिये 40 रन जोड़े। 10वें ओवर में शिवांग कुमार ने एडन मारक्रम को आउट किया। एडन मारक्रम ने 27 गेंदों में छह चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 45 रनों की पारी खेली। इसके बाद जल्द ही आयुष बदोनी (12) और निकोलस पूरन (एक) को आउट कर गेंदबाजों ने हैदराबाद की मैच में वापसी कराने का प्रयास किया। अब्दुल समद ने 12 गेंदों में 16 रन बनाये।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.5 ओवर में पांच विकेट पर 160 रन बनाकर पांच विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। ऋषभ पंत ने 50 गेंदों में नौ चौके लगाते हुए 68 रनों की नाबाद पारी खेली। पंत ने 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर विजयी चौका लगाया। लखनऊ सुपर जायंट्स की यह टूर्नामेंट में पहली जीत है। सनराइजर्स हैदराबाद की दूसरी हार। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हर्ष दुबे ने दो विकेट लिये।ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

