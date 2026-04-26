दिल्ली और राजस्थान के हारे हुए कप्तानों ने दर्जनों कैच छोड़ने पर फील्डर्स को लगाई लताड़

शनिवार को हुए दोनों मैचों की पटकथा एक ही थी। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने पहाड़ जैसा स्कोर तो खड़ा किया लेकिन दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम इसे आसानी से चढ़ गई। वैसे तो जीतने वाली टीमों ने भी कुछ कैच टपकाए लेकिन हारने वाली टीमों ने ज्यादा कैच टपकाए। ऐसे में कप्तान रियान पराग और अक्षर पटेल ने अपने खिलाड़ियों को लताड़ लगाई।





राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली पांच विकेट की हार के बाद कहा कि उनकी टीम के खिलाड़ियों ने कई मैच छोड़ दिए और इसमें सुधार करना होगा।





विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (74 रन) और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (57 रन) की अर्धशतकीय पारियां 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी (103 रन) के शतक पर भारी पड़ी जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से शिकस्त देकर लगातार चौथी जीत दर्ज की।





पराग ने मैच के बाद कहा, ‘‘हमने कुछ ज्यादा कैच छोड़ दिए। अभिषेक शर्मा जैसे बेहतरीन बल्लेबाज के आप कैच नहीं छोड़ सकते। मैदान पर हम और बेहतर हो सकते थे। हमें सुधार करना होगा। क्षेत्ररक्षण मैच में काफी अहम भूमिका अदा करती है। अगले मैच में तरोताजा होकर वापसी करेंगे। ’’





दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा “सिर्फ दो नहीं, हमने करीब छह कैच छोड़े। अहम मौकों पर कैच छोड़ेंगे तो ऐसे मैच जीतना मुश्किल है। प्रभसिमरन, प्रियांश आर्य और श्रेयस जैसे खिलाड़ियों के मौके हमें भुनाने चाहिए थे। अगर हम कैच छोड़ेंगे तो लक्ष्य का बचाव नहीं कर सकते।” उन्होंने लुंगी एनगिडी की चोट के बारे में पूछे जाने पर कहा, “फिलहाल हमें लगता है कि चोट गंभीर नहीं है। खिलाड़ी अभी अस्पताल में है। हम अपडेट देंगे, लेकिन स्थिति ज्यादा चिंताजनक नहीं है।”





“खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे पहले है। हम यह खेल खेलते हैं, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। एनगिडी अगर गेंदबाजी करते तो उनकी 24 गेंद यानी चार ओवर टीम के लिए बड़ा अंतर पैदा करते। उन्होंने लगभग सभी मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है। हमें उम्मीद है कि एनगिडी जल्द ठीक होकर वापसी करेंगे।”

