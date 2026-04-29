रिकल्टन के शतक से मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ खड़ा किया 244 रनों का पहाड़

MIvsSRH रायन रिकलटन (नाबाद 123), विल जैक्स ( 46) और हार्दिक पंड्या (31) की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मुम्बई इंडियंस ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 41वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पांच विकेट पर 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
आज यहां मुम्बई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी मुम्बई के लिए विल जैक्स और रायन रिकलटन की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। आठवें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने विल जैक्स को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। विल जैक्स ने 22 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के लगाते हुए 46 रनों की पारी खेली।
अगले ही ओवर में इशान मलिंगा ने सूर्यकुमार यादव (पांच) को अपना शिकार बना लिया। नमन धीर ने 17 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 22 रन बनाये। उन्हें प्रफुल्ल हिंगे ने आउट किया। इसी दौरान रायन रिकलटन ने 44 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। जो मुम्बई इंडियंस की ओर बनाया गया सबसे तेज शतक है।
19वें ओवर की पहली ही गेंद पर साकिब हुसैन ने हार्दिक का शिकार कर लिया। हार्दिक पंड्या ने 15 गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए (31) रन बनाये। आखिरी ओवर में तिलक वर्मा (सात) हिंगे का शिकार बने। मुम्बई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। रायन रिकलटन ने 55 गेंदों 10 चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए नाबाद 123 रनों की पारी खेली।
Innings Break!— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2026
A marathon (55) from Ryan Rickelton propels #MI to a huge total
Will #SRH chase it and continue their winning run?
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