रोहित रिकल्टन की आंधी में उड़ा लखनऊ, मुंबई 7 विकेट से जीता

MIvsLSG सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से मुंबई इंडियन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग की तालिका की सबसे निचले पायदान की दो टीम के बीच हुए मुकाबले में सोमवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स को छह विकेट से हराकर नॉकआउट में जगह बनाने की अपनी मामूली उम्मीदों को जीवंत रखा।





इस जीत से मुंबई के 10 मैच में तीन जीत से छह अंक हो गए हैं और टीम नौवें स्थान पर बनी हुई है। सुपर जाइंट्स की टीम लगातार छठी हार के बाद नौ मैच में चार अंक के साथ 10वें और अंतिम पायदान पर है।





सुपर जाइंट्स के 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियन्स ने चोट के बाद वापसी कर रहे रोहित (84 रन, 44 गेंद, छह चौके, सात छक्के) और रिकेल्टन (83 रन, 32 गेंद, छह चौके, आठ छक्के) के बीच पहले विकेट की 143 रन की तूफानी साझेदारी की बदौलत आठ गेंद शेष रहते चार विकेट पर 229 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।निकोलस पूरन (63 रन, 21 गेंद, आठ छक्के, एक चौका) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श (44 रन, 25 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े जिससे सुपर जाइंट्स ने पांच विकेट पर 228 रन बनाए।







High, Handsome andpoints @mipaltan seal their highest run-chase in #TATAIPL history



Scorecard https://t.co/elXSOvaeig #KhelBindaas | #MIvLSG pic.twitter.com/G5rSddXCbc — IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2026 लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियन्स को रिकेल्टन और रोहित ने शानदार शुरुआत दिलाई।रिकेल्टन ने मोहम्मद शमी पर दो चौकों के साथ शुरुआत की जबकि मोहसिन खान पर भी छक्का जड़ा। रिकेल्टन और रोहित ने शमी के अगले ओवर में भी छक्के मारे।



हिम्मत सिंह (नाबाद 40, 31 गेंद, दो चौके, दो छक्के) और एडेन मारक्रम (नाबाद 31, 25 गेंद, एक छक्का, एक चौका) ने अंत में छठे विकेट के लिए 49 गेंद में 68 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया लेकिन दोनों रन गति में इजाफा करने में नाकाम रहे।मुंबई की ओर से कोर्बिन बॉश सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 20 रन देकर दो विकेट चटकाए। अल्लाह गजनफर (50 रन पर एक विकेट), विल जैक्स (34 रन पर एक विकेट) और रघु शर्मा (36 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियन्स को रिकेल्टन और रोहित ने शानदार शुरुआत दिलाई।रिकेल्टन ने मोहम्मद शमी पर दो चौकों के साथ शुरुआत की जबकि मोहसिन खान पर भी छक्का जड़ा। रिकेल्टन और रोहित ने शमी के अगले ओवर में भी छक्के मारे।

रोहित ने आवेश की लगातार गेंदों पर दो चौकों और दो छक्कों के साथ पावर प्ले में टीम का स्कोर बिना विकेट खोए 71 रन तक पहुंचाया।रोहित और रिकेल्टन ने एम सिद्धार्थ (47 रन पर दो विकेट) का स्वागत भी छक्के के साथ किया।





रिकेल्टन ने आवेश पर छक्के और एक रन के साथ 22 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जबकि रोहित ने अगले ओवर में सिद्धार्थ पर छक्के के साथ 27 गेंद में अर्धशतक जड़ने के साथ नौवें ओवर में टीम के रनों का सैकड़ा भी पूरा किया।





रिकेल्टन ने 11वें ओवर में मोहसिन की दो छक्के और एक चौका मारा लेकिन इसी ओवर में जोश इंग्लिस को कैच दे बैठे जिससे सुपर जाइंट्स को पहली सफलता मिली।





रिकेल्टन के आउट होने के बावजूद रोहित ने आक्रामक रुख जारी रखा और शमी तथा आवेश पर छक्के जड़े। वह हालांकि इसके बाद बाएं हाथ के स्पिनर सिद्धार्थ की गेंद पर शमी को कैच दे बैठे।मुंबई को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 42 रन की दरकार थी।





सिद्धार्थ ने तिलक वर्मा (11) को डीप एक्सट्रा कवर पर मारक्रम के हाथों कैच कराके सुपर जाइंट्स को वापसी दिलाने की कोशिश की।





एक गेंद बाद नमन धीर भाग्यशाली रहे जब सिद्धार्थ की गेंद पर कवर्स में इंग्लिस ने उनका कैच टपका दिया। इसका फायदा उठाते हुए नमन ने प्रिंस यादव पर लगातार दो चौके मारे और फिर शमी पर भी छक्का जड़ा।





कप्तान सूर्यकुमार यादव हालांकि 12 रन बनाने के बाद शमी की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर पूरन के हाथों लपके गए।मुंबई को आखिरी दो ओवर में 11 रन की जरूरत थी और नमन (नाबाद 23) ने विल जैक्स (नाबाद 10) के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी।

