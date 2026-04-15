विराट पहली बार इम्पैक्ट विकल्प में, बैंगलूरू ने लखनऊ को थमाया बल्ला (Video)



Toss update from Bengaluru @rcbtweets won the toss and elected to bowl first against @lucknowipl



Updates https://t.co/UztAZM9l0q#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvLSG pic.twitter.com/LMwpmzRk02 — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2026 टीम इस प्रकार हैं: (एकादश और इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प सहित)



RCBvsLSG चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने लखनऊ सुपरजाएंट्स के खिलाफ गेंदबाजी चुनी है। यह पहली बार है जब बैंगलूरू ने सलामी बल्लेबाज विराट कोहली को इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प में रखा है क्योंकि एकादश में वह नहीं है। वह पिछले मैच में भी क्षेत्ररक्षण करने मैदान पर नहीं उतरे थे।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेज़लवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल। विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा।





लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

