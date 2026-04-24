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बैंगलूरू ने गुजरात के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी (Video)

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Royal Challengers Benglauru
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (19:17 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (19:33 IST)
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RCBvsGT रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी।
टीम इस प्रकार हैं: Playing XI & Impact Player

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेज़लवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा।

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), शाहरुख खान, अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, टॉम बैंटन, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, जयंत यादव, अरशद खान, शाहरुख खान, मानव सुथार, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा।

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