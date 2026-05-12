सूदर्शन और सुंदर ने गुजरात को हैदराबाद के खिलाफ पहुंचाया 168 रनों तक

GTvsSRH साइ सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों की मदद से गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मंगलवार को आईपीएल के मैच में पांच विकेट पर 168 रन बनाये। सुदर्शन ने 44 गेंद में पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 61 रन बनाये। वहीं सुंदर ने 33 गेंद में सात चौकों और एक छक्के के साथ 50 रन की पारी खेली।





सनराइजर्स के लिये प्रफुल्ल हिंगे ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिये जबकि कप्तान पैट कमिंस ने चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट चटकाया। सनराइजर्स के तेज गेंदबाजों ने गुजरात के बल्लेबाजों को दबाव में रखा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह टीम इस पिच पर सौ रन पर आउट हो गई थी। साइ सुदर्शन को अपने संयम का फायदा मिला और उन्होंने चौथे विकेट के लिये सुंदर के साथ 60 रन की साझेदारी की।







Innings Break!



Useful contributions from Sai Sudharsan and Washington Sundar guide #GT to #SRH chase on the other side



Scorecard https://t.co/o2tKKCeEaH#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvSRH pic.twitter.com/j4dlVVAPn6 — IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2026 निशांत सिंधू अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। उन्होंने रेड्डी को छक्का लगाया और हिंगे को दो चौके जड़े। वह 14 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात की पारी का पहला छक्का पावरप्ले के बाद लगा । दबाव के बीच सुदर्शन और सुंदर ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया । साकिब हुसैन ने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

हिंगे ने पावरप्ले में दो विकेट चटकाये और छह ओवर के बाद गुजरात टीम दो विकेट पर 34 रन ही बना सकी थी जो इस सत्र में उसका सबसे कम स्कोर है। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल (पांच) खुशकिस्मत थे जब नीतिश कुमार रेड्डी दूसरे ओवर में उनका रिटर्न कैच नहीं लपक सके । लेकिन अगले ओवर में वह हिंगे की गेंद पर मिड आन पर हेनरिच क्लासेन को कैच थमा बैठे। हिंगे ने खतरनाक जोस बटलर (सात) को भी सस्ते में आउट किया जिनका कैच विकेट के पीछे ईशान किशन ने लपका ।निशांत सिंधू अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। उन्होंने रेड्डी को छक्का लगाया और हिंगे को दो चौके जड़े। वह 14 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात की पारी का पहला छक्का पावरप्ले के बाद लगा । दबाव के बीच सुदर्शन और सुंदर ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया । साकिब हुसैन ने दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।