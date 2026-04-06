दिल्ली के पास ऑरेंज तो राजस्थान के पास पर्पल कैप, दोनों ही भारतीय खिलाड़ी

Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (18:00 IST)
Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (18:05 IST)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में सभी टीमों के दो-दो मैच पूरे हो चुके है वहीं सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) तथा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 3-3 मैच खेले है। ऑरेंज कैप की दौड़ में जहां समीर रिजवी तथा पर्पल कैप की तालिका रवि बिश्नोई शीर्ष पर है। आईपीएल के इस सत्र में अभी तक सबसे अधिक रन बनाने वालों की सूची में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज सबसे
आगे चल रहे है। दिल्ली कैपिटल्स (DC) के नंबर 4 के बल्लेबाज रिजवी ने दोनों ही मौकों पर लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी की और दोनों ही बार अपनी टीम को मैच जिताया। पहली बार लखनऊ सुपर जायंट्स (एसएसजी) के खिलाफ 47 गेंदों में 70 रन बनाकर (नाबाद), और दूसरी बार मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 51 गेंदों में 90 रन बनाकर। इन दोनों ही पारियों के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ का अवॉर्ड भी मिला, जिससे उनका नाम एक खास लिस्ट में शामिल हो गया है।
इस सूची में रिजवी के 160 रनों से थोड़ा ही नीचे एसआरएच के हेनरिक क्लासेन के 145 रन हैं। हालांकि उन्होंने ये रन तीन पारियों में बनाए हैं। उन्होंने 31, 52 और 62 रन बनाए हैं, और उनका कुल स्ट्राइक रेट 48.33 रहा है। इस मामले उनके ठीक पीछे 113 रनों के साथ मुम्बई इंडियंस के रोहित शर्मा हैं। उन्होंने दो पारियों में कुल 113 रन बनाए हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 38 गेंदों में बनाए गए 78 रन भी शामिल हैं।
तीन और बल्लेबाज भी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के देवदत्त पडिक्कल (111 रन), पंजाब किंग्स के कूपर कोनोली (108 रन), और केकेआर के अंगकृष रघुवंशी (103 रन)।
पर्पल कैप तालिका में इस समय चार गेंदबाज 5-5 विकेट लेकर बराबरी पर हैं। इनमें से एक रवि बिश्नोई हैं, जिन्होंने 41 रन देकर 4 विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स (RR) को गुजरात टाइटंस (GT) पर जीत दिलाई – यह अब तक इस टूर्नामेंट में लिए गए सिर्फ़ दो ‘चार-विकेट’ प्रदर्शनों में से एक था। केकेआर के ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी एसआरएच के खिलाफ ठीक ऐसा ही प्रदर्शन किया था। इस समय पर्पल कैप बिश्नोई के पास है। शेष गेंदबाज हैं पंजाब किंग्स के विजयकुमार वैशाक, आरसीबी के जैकब डफी और सीएसके के अंशुल कंबोज हैं।