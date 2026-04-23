Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






संजू सैमसन ने शतक लगाकर चेन्नई को मुंबई के खिलाफ पहुंचाया 200 पार

Advertiesment
Sanju Samson
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (21:34 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (21:41 IST)
google-news
CSKvsMI चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन (नाबाद 101) के शतक की मदद से बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टी20 मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ छह विकेट पर 207 रन बनाए।

सैमसन ने आईपीएल में अपने पांचवें शतक के लिए 54 गेंद खेलीं जिसमें 10 चौके और छह छक्के जडे़ थे।उनके अलावा कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 22 रन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 21 रन का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस के लिए ए एम गजनफर और अश्विनी कुमार ने दो दो विकेट झटके जबकि जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर को एक एक विकेट मिला।
मुम्बई इंडियंस (एकादश) : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, अल्लाह गजनफर और अश्वनी कुमार।

चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (विकेट कीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रोहित धोनी बाहर, मुंबई ने टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels