संजू सैमसन ने शतक लगाकर चेन्नई को मुंबई के खिलाफ पहुंचाया 200 पार

CSKvsMI चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन (नाबाद 101) के शतक की मदद से बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टी20 मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ छह विकेट पर 207 रन बनाए।







Sanju Samson today again. #MIvsCSK pic.twitter.com/rBkjJDADLN — maithun (@Being_Humor) April 23, 2026 मुम्बई इंडियंस (एकादश) : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, अल्लाह गजनफर और अश्वनी कुमार।



सैमसन ने आईपीएल में अपने पांचवें शतक के लिए 54 गेंद खेलीं जिसमें 10 चौके और छह छक्के जडे़ थे।उनके अलावा कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 22 रन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 21 रन का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस के लिए ए एम गजनफर और अश्विनी कुमार ने दो दो विकेट झटके जबकि जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर को एक एक विकेट मिला।क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, अल्लाह गजनफर और अश्वनी कुमार।

चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (विकेट कीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।

