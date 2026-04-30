IPL में शार्दुल ठाकुर पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने जिन्हें ना बल्लेबाजी मिली ना गेंदबाजी

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (16:00 IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (16:09 IST)
इम्पैक्ट प्लेयर अमूमन टीम को एक अतिरिक्त बल्लेबाज या एक अतिरिक्त गेंदबाज के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने कल इस विकल्प का मजाक बना दिया। हैदराबाद की बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने शार्दुल ठाकुर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर तो उतारा लेकिन उनसे एक भी गेंद नहीं करवाई। ऐसे में शार्दुल ठाकुर पहले ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ना गेंदबाजी की ना बल्लेबाजी।
मैच की बात करें तो ट्रेविस हेड (76) और हइनरिक क्लासन (नाबाद 65) रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदरबाद ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 41वें मुकाबले में मुम्बई इंडियंस को आठ गेंदें शेष रहते छह विकेट से शिकस्त दी। यह हैदराबाद की टूर्नामेंट छठी जीत, वहीं मुम्बई इंडियसं की छठी हार है।
244 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए 129 रन जोड़े। नौवें ओवर में एम गजनफर ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में तीन चौके और चार छक्के लगाते हुए 45 रन बनाये। इसी ओवर की अगली ही गेंद पर गजनफर ने इशान किशन (शून्य) का भी शिकार कर लिया। अगले ओवर में हार्दिक पंड्या ने ट्रेविस हेड को आउट कर मुम्बई की मैच में वापसी कराई। लेकिन वे इसका फायदा उठाने में विफल रहे। ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में चार चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए 76 रनों की पारी खेली।
17वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी 17 गेंदों में (21) चौथे विकेट के रूप में आउट हुये। सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.4 ओवरों में चार विकेट पर 249 रन बना कर मुकाबला छह विकेट से अपने नाम कर लिया। सलील अरोड़ा ने हार्दिक की गेंद पर विजयी छक्का मारा। हइनरिक क्लासन ने 30 गेंदों में सात चौके और चार छक्के लगाते हुए नाबाद 65 रनों की पारी खेली। सलील अरोड़ा ने 10 गेंदों में दो चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 30 रन बनाये।मुम्बई इंडियंस के लिए एम गजनफर ने दो विकेट लिये। हार्दिक पंड्या और ट्रैंट बोल्ट ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
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