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कोलकाता से हार के बाद भी गुजरात के दोनों ओपनर्स बने टॉप 2 बल्लेबाज

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Shubhman Gill
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (18:33 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (18:37 IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस (GT) की मेज़बानी की और उन्हें 29 रन से हरा दिया। अंक तालिका में नंबर 8 पर मौजूद टीम ने नंबर 2 को मात दी। मैच के बाद आईपीएल 2026 की पर्पल कैप सूची में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ऑरेंज कैप तालिका पूरी तरह बदल गई।

ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड

गुजरात मैच हार गई, लेकिन उनके ओपनर्स बी साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने केकेआर के 247 रन के स्कोर का पीछा करने की पूरी कोशिश की। सुदर्शन तीसरे ओवर में कार्तिक त्यागी की गेंद लगने के बाद 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। लेकिन 17वें ओवर में, जब गिल आउट हुए, तब वह दोबारा बल्लेबाज़ी करने लौटे और फिर 15 गेंदों पर 30 और रन जोड़कर 28 गेंदों पर नाबाद 53 रन के स्कोर पर समाप्त किया।। इस पारी के साथ उनके इस सीज़न में कुल रन 554 हो गए और वे रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए। यह उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि वे आईपीएल 2025 में भी ऑरेंज कैप विजेता रहे थे।

वहीं, गिल की इस सीज़न की तीसरी 80-प्लस पारी ने उन्हें 552 रन के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से हेनरिक क्लासेन को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के क्लासेन इस सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र अन्य बल्लेबाज़ हैं, जिनके नाम 508 रन हैं। टॉप पांच में आगे विराट कोहली (आरसीबी) और क्लासेन के टीम-साथी अभिषेक शर्मा शामिल हैं। कोहली के नाम 484 रन हैं, जबकि अभिषेक ने 481 रन बनाए हैं। शीर्ष 10 से बाहर रहते हुए भी केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने 44 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए, जिससे वे 422 रन के साथ 13वें स्थान पर पहुंच गए। यह इस सीजन में उनका पांचवां अर्धशतक था। उनसे आगे केवल साई सुदर्शन हैं, जिनके नाम छह अर्धशतक और एक शतक दर्ज है, जबकि चार अन्य बल्लेबाज़ों के भी पांच-पांच अर्धशतक हैं।
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पर्पल कैप लीडरबोर्ड

यहां ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। राशिद ख़ान और त्यागी मैच से पहले 16 विकेट लेकर चार गेंदबाज़ों के समूह में शामिल थे और विकेटलेस रहने के बाद वहीं बने रहे। कगिसो रबाडा भी कोई विकेट नहीं ले सके और दूसरे स्थान पर कायम रहे। राशिद और त्यागी के अलावा प्रिंस यादव (एलएसजी) और एसआरएच के ईशान मलिंगा भी 16 विकेट के साथ मौजूद हैं। इन सबसे ऊपर आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार हैं, जिनके नाम 22 विकेट हैं। उनके बाद 21 विकेट के साथ रबाडा और 19 विकेट के साथ सीएसके के अंशुल कम्बोज हैं।

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