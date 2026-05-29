शुभमन के शतक से गुजरात पहुंचा IPL फाइनल, राजस्थान को 7 विकेटों से रौंदा

GTvsRR गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की शतकीय पारी और उनके साथी सांई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 में 7 विकेटों से हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान का सफर यहीं खत्म हुआ और गुजरात टाइंटस ने फाइनल का स्थान पाया जहां उसका अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ सामना होगा।





राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (डब्ल्यू), रियान पराग (सी), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा







