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शुभमन के शतक से गुजरात पहुंचा IPL फाइनल, राजस्थान को 7 विकेटों से रौंदा

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IPL
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 29 May 2026 (23:28 IST) Updated Date: Sat, 30 May 2026 (00:13 IST)
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GTvsRR गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की शतकीय पारी और उनके साथी सांई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 में 7 विकेटों से हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान का सफर यहीं खत्म हुआ और गुजरात टाइंटस ने फाइनल का स्थान पाया जहां उसका अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ सामना होगा। 

214 रनो के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज ने मैच को लगभग एकतरफा बना दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 180 रनों की साझेदारी हो गई थी और तब तक मैच सिर्फ औपचारिकता ही बच गया था।
गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (डब्ल्यू), रियान पराग (सी), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा

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