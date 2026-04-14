चेन्नई ने किया चोक, हैदराबादी गेंदबाजों ने हार के जबड़े से छीनी जीत

सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 10 रन से हराकर तीसरी जीत दर्ज की।





सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (59 रन) की शानदार शुरूआत के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज की धारदार गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 194 रन ही बना सकी।अभिषेक और हेनरिक क्लासेन (59 रन) के अर्धशतकों को छोड़ दें तो सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी इकाई ने सीएसके के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए।







Holding their nerves and jumping into the Top on the points table @SunRisers make it to victories with a last-over win against #CSK



Scorecard https://t.co/uJG04r8iXD #TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvCSK pic.twitter.com/8EdGMHWgPA — IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2026 चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): : ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, मैथ्यू शॉर्ट, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।



जवाब में सीएसके की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 184 रन ही बना सकी और उसे चौथी हार का मुंह देखना पड़ा।: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, मैथ्यू शॉर्ट, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।

सनराइजर्स हैदराबाद (एकादश): ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), हाइनरिक क्लासन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवांग कुमार, प्रफ़ुल हिंगे, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन।

