Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






तापमान बढ़ाएगा राजस्थान बनाम हैदराबाद का मुकाबला, लगेगा रनों का अंबार

Advertiesment
Sunrisers Hyderabad
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (22:16 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (22:21 IST)
google-news
RRvsSRH जयपुर में हैदराबाद की 'रन मशीन' का मुकाबला राजस्थान की आखिरी उम्मीद से होगा, जब इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 36वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच में एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला होने की पूरी संभावना है। इस मुकाबले में टूर्नामेंट की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी यूनिट का सामना एक ऐसी घरेलू टीम से होगा, जो अपने तेज़ी से आगे बढ़ रहे विरोधी को रोकना चाहती है और अपने अभियान पर फिर से पूरी तरह से नियंत्रण पाना चाहती है। 

दोनों टीमों में मैच जिताने वाले खिलाड़ियों की भरमार है, इसलिए इस मुकाबले में इस सीजन के सबसे ज़्यादा चर्चित मैचों में से एक बनने की पूरी क्षमता है। हैदराबाद लगातार तीन मैच जीतकर जयपुर पहुंची है; धीमी शुरुआत के बाद उन्होंने अपनी लय वापस पा ली है। उनकी वापसी का श्रेय उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को जाता है, जिसने हाल के मैचों में विरोधी टीमों की गेंदबाजी को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। 

अभिषेक शर्मा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं; उन्होंने 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 323 रन बनाए हैं, जिसमें पिछले मैच में बनाया गया एक तूफानी शतक भी शामिल है। उन्हें हेनरिक क्लासेन का भी भरपूर साथ मिला है, जिनकी निरंतरता और ज़ोरदार हिटिंग ने उन्हें इस सीजन के सबसे खतरनाक मध्यक्रम के बल्लेबाजों में से एक बना दिया है। 

कप्तान ईशान किशन ने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई की है और तेज गति से रन बनाते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ट्रैविस हेड, भले ही अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में न हों, लेकिन वे शीर्ष क्रम में एक बड़ा खतरा बने हुए हैं; वहीं, अनिकेत वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी टीम की मज़बूत बल्लेबाजी लाइन-अप को और भी ज़्यादा गहराई प्रदान करते हैं। 

दूसरी ओर, राजस्थान का यह सीज़न कुल मिलाकर काफी अच्छा रहा है, लेकिन हाल के कुछ मैचों में उनकी फॉर्म में थोड़ी-बहुत अस्थिरता देखने को मिली है। इसके बावजूद, वे एक संतुलित टीम हैं और किसी भी विरोधी टीम को कड़ी चुनौती देने में सक्षम हैं, खासकर अपने घरेलू मैदान की जानी-पहचानी परिस्थितियों में। उनकी बल्लेबाजी मुख्य रूप से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक सलामी जोड़ी के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है। 

युवा सूर्यवंशी इस सीजन की सबसे बड़ी खोजों में से एक साबित हुए हैं और उन्होंने बेहद शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं; वहीं, दूसरी छोर पर यशस्वी जायसवाल ने टीम को स्थिरता और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिया है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ध्रुव जुरेल ने साझेदारियां बनाने में अहम भूमिका निभाई है; हालांकि, कप्तान रियान पराग भी बल्ले से अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से बेताब होंगे। 

मिडिल ऑर्डर में शिमरॉन हेटमायर और रवींद्र जडेजा जैसे मंझे हुए फिनिशर हैं, साथ ही डोनोवन फरेरा भी हैं, जो राजस्थान को हैदराबाद की स्कोरिंग रेट की बराबरी करने की ताकत देते हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर, राजस्थान के पास तेज और स्पिन गेंदबाजी का एक दमदार मिश्रण है। जोफ्रा आर्चर ने अपनी गति और सटीकता से आक्रमण की अगुवाई की है, जिसे स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई का प्रभावी साथ मिला है। नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा ने अहम विकेट लेकर योगदान दिया है, जबकि जडेजा टीम को और भी संतुलन प्रदान करते हैं। 

हैदराबाद की गेंदबाजी इकाई, जिसे टूर्नामेंट की शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा था, ने अब काफी सुधार दिखाया है। ईशान मलिंगा एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं, जिन्होंने लगातार मैचों में प्रभावशाली स्पेल डाले हैं। उन्हें हर्ष दुबे, साकिब हुसैन और शिवांग कुमार का साथ मिला है, जबकि पैट कमिंस की संभावित वापसी से उनकी गेंदबाजी और भी मजबूत हो सकती है और उन्हें नेतृत्व भी मिल सकता है। 

इस मुकाबले का नतीजा तय करने में मैदान की भूमिका भी अहम रहने की उम्मीद है। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से संतुलित रही है, हालांकि ऐतिहासिक रूप से यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को स्पष्ट बढ़त मिली है। पहली पारी का औसत स्कोर 160 के मध्य में रहने और रात में रोशनी के नीचे बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए, टॉस जीतने वाली टीम के पहले गेंदबाजी करने की संभावना अधिक है। 

दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबलों (हेड-टू-हेड) का रिकॉर्ड भी थोड़ा हैदराबाद के पक्ष में झुका हुआ है, जिससे इस मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ जाता है। इस मुकाबले में उनका हालिया दबदबा और उनकी मौजूदा फॉर्म, उन्हें जीत का थोड़ा अधिक दावेदार बनाती है। हालांकि, राजस्थान का अपने घरेलू मैदान पर जुझारू प्रदर्शन और दबाव में भी मैच जिताने की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि यह मुकाबला बेहद रोमांचक और बराबरी का बना रहेगा। 
webdunia

दोनों टीमों के पास विस्फोटक बल्लेबाज और लगातार बेहतर होती गेंदबाजी इकाइयां हैं, ऐसे में यह मैच एक तरफ बेरोकटोक आगे बढ़ती गति और दूसरी तरफ दृढ़ प्रतिरोध के बीच एक जबरदस्त जंग साबित होने की उम्मीद है। जहां एक ओर हैदराबाद अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान अपने घरेलू किले को बचाने की पूरी कोशिश करेगा; ऐसे में सभी संकेत एक बेहद रोमांचक और बड़े स्कोर वाले मुकाबले की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका लीग की अंक तालिका पर गहरा असर पड़ सकता है। 

 टीमें:

सनराइजर्स हैदराबाद: इशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्रायडन कार्स, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, ट्रैविस हेड, प्रफुल्ल हिंगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, कामिंदु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पायने, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा, जीशान अंसारी।

राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिम्रोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रविंद्र जड़ेजा, सैम कुरेन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा।

मैच शाम 07:30 बजे शुरू होगा।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सुदर्शन शतक की मदद से गुजरात बैंगलूरू के खिलाफ 200 पार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels