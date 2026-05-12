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हैदराबाद ने टॉस जीतकर गुजरात के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

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Sunrisers Hyderabad
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (19:25 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (19:40 IST)
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GTvsSRH सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में मंगलवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। SRH के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हमने यहां पर पहले नहीं खेला है। इसी वजह से देखना चाहते हैं कि गेंद क्या करती है और उसके बाद रन चेज करना चाहते हैं। उम्मीद है कि बाद में पिच बैटिंग के लिए बेहतर हो जाएगी।''

गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, ''मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। हम भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। पिछले कुछ मैचों के मुक़ाबले आज की पिच ज्यादा बेहतर लग रही है। आपको अपने प्रोसेस और एग्जीक्यूशन में निरंतरता लानी होगी। अब टूर्नामेंट समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अपना ए गेम लाना जरूरी है।
गुजरात की प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), बी साई सुदर्शन, जॉस बटलर (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद ख़ान, अरशद ख़ान, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज। इम्पैक्ट सब: प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र और ग्लेन फिलिप्स।

हैदराबाद की प्लेइंग XI : अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे। इम्पैक्ट सब : ट्रैविस हेड, लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल और हर्ष दुबे।

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