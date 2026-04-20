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तिलक के करिश्माई शतक की बदौलत मुंबई ने गुजरात को दिया 200 रनों का लक्ष्य

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Tilak Verma
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (21:34 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (21:40 IST)
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MIvsGT मुंबई इंडियन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यहां गुजरात टाइटंस के खिलाफ पांच विकेट पर 199 रन बनाए।मुंबई इंडियन्स की ओर से तिलक वर्मा ने नाबाद 101 जबकि नमन धीर ने 45 रन बनाए।गुजरात टाइटंस की तरफ से कागिसो रबाडा ने तीन विकेट चटकाए।
दोनों टीमों इस प्रकार है:-

गुजरात टाइटंस (एकादश): शुभमन गिल (कप्तान), बी साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फ़िलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख़ खान, राशिद ख़ान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और अशोक शर्मा।

मुंबई इंडियंस (एकादश): दानिश मालेवार, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफे़न रदरफ़ोर्ड, मिचेल सैंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह और एएम गजनफर

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