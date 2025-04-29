वैभव और जुरेल के तूफानी अर्धशतक, राजस्थान ने बैंगलूरू को 6 विकेट से हराया

Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (00:16 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (00:22 IST)
वैभव सूर्यवंशी की तूफानी 76 रन और ध्रुव जुरेल के 81 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान ने बैंगलूरू का विजय रथ गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में रोक दिया। बैंगलूरू द्वारा दिए गए 201 रनों के लक्ष्य को राजस्थान ने 4 विकेट खोकर और सिर्फ 2 ओवर पहले ही पा लिया।
दोनों टीमें इस प्रकार है:-
राजस्थान रॉयल्स (एकादश): यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जाडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और बृजेश शर्मा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (एकादश): विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और जॉश हेजलवुड।