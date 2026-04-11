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वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में जयपुर में दिलाई पहली जीत, लखनऊ को 5 विकेट से हराया

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Rajasthan Royals
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Wed, 20 May 2026 (00:08 IST) Updated Date: Wed, 20 May 2026 (00:18 IST)
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RRvsLSG जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान इस सत्र एक भी मैच नहीं जीता था। लेकिन आज गेंदबाजों द्वारा 220 रन देने के बाद भी इस मैदान पर हार का सिलसिला टूट गया।वैभव सूर्यवंशी की 38 गेंदों में 93 रन की आक्रामक पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टी20 मैच में मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को पांच गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिए।

लखनऊ ने मिचेल मार्श की 96 रन की तेजतर्रार पारी की बदौलत पांच विकेट पर 220 रन बनाए, लेकिन सूर्यवंशी की पारी के सामने यह स्कोर भी बौना साबित हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 225 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
अगर-मगर के बिना प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए राजस्थान रॉयल्स को आखिरी दो मैच जीतना जरूरी था और गेंदबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों ने टीम को आसान जीत दिला दी। रॉयल्स अब 13 मैचों में 14 अंक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। एलएसजी पहले ही प्ले ऑफ की रेस से बाहर है।



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