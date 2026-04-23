हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं राजस्थानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी

राजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वह हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं जिससे मन हल्का रहे। अमूमन क्रिकेटर किसी भी तरह की ध्यान भटकाने वाली क्रिया से दूर रहते हैं पर क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी अभी 15 साल के हुए हैं तो उनका मन कार्टून में अटका हुआ है।







Vaibhav Suryavanshi said, "I watch cartoons before every match". (Star Sports). pic.twitter.com/H0GcjQEtM5 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 23, 2026 आईपीएल के इस प्रदर्शन की बदौलत वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया था। उनकी इस रफ्तार को देखते हुए लगता है कि टीम इंडिया की जर्सी उनसे ज्यादा दूर नहीं है।



साल 2025 की शुरुआत में सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ 101 रन (38 गेंद) बनाकर इतिहास रचा था। वह पुरुषों के टी-20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ बने। आईपीएल 2025 में उन्हें 13 वर्ष की उम्र में चुना गया था, जिससे वह लीग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैच खेले, सभी में ओपनिंग की, और 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।आईपीएल के इस प्रदर्शन की बदौलत वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया था। उनकी इस रफ्तार को देखते हुए लगता है कि टीम इंडिया की जर्सी उनसे ज्यादा दूर नहीं है।

Under19 विश्वकप विजेता उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने कम उम्र में ही कई रिकॉर्डस तोड़ दिए वह हाल ही में 15 वर्ष के हो गए और 27 मार्च से ही भारतीय टीम में चयन के लिए वह उपलब्ध हो गए। अगर वह इस साल टीम इंडिया के किसी भी सफेद गेंद प्रारुप में चयनित होते हैं तो वह सबसे युवा क्रिकेटर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगें।

